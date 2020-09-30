شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 25 من أيلول/سبتمبر والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 1.0 مليون برميل مقابل 1.6 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 0.44% لتتداول عند مستويات 38.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.16$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.29$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.22% لتتداول عند 40.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.66$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.03$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.91 مقارنة بالافتتاحية عند 93.86، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.89.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.0 قي القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.9 مقابل 55.2 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.2 في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.9% في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون سوق النفط شهدت توازن خلال الآونة الأخيرة وأنه بدأ في استعادة استقراره، وأنه من المهم الحفاظ على توازن سوق النفط، موضحاً أنه يجب مراقبة سوق النفط في الفترة الحالية وبالأخص في ظل تصاعد المخاوف حيال تراجع الطلب مع القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 183 منصة، لتعكس أول تراجع في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 523 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفاع مؤخراً مع عودة ضخ الإمدادات بشكل طبيعي من خليج المكسيك بعد انقضاء موجة الأعاصير والعواصف، بواقع 900 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.9 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج يعكس تراجع بواقع 2.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، نظراً لإغلاق منصات الحفر والتنقيب الأمريكية وسط اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.