شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي أعقاب فعليات أولى المناظرات الرئاسية الأمريكية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 4.6% في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية اتساع التراجع إلى ما قيمته 28.5 مقابل 26.0 في آب/أغسطس الماضي.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 4.6% مقابل تراجع 3.4% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.9% مقابل 2.9% في تموز/يوليو، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.2%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 8.7% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 13.3% مقابل 15.5% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي بتراجع 10.0%.

وصولاً إلى كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.0 قي القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.9 مقابل 55.2 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.6.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 1.6% مقابل ارتفع 12.2% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.1%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة ائتمان القطاع الخاص الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات بتراجع 0.1%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل فعليات أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، جو بايدن والتي جرت في جامعة كيس ويسترن ريزيرف وكليفلاند كلينك في كليفلاند بولاية أوهاية، ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية شهدت تراجعاً عقب المناظرة الرئاسية الأمريكية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.43% ليخسر 7.10 نقطة ويصل إلى المستوى 1,651.00، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.12% ليخسر هو الأخر 29.33 نقطة ويصل إلى المستوى 23,509.77.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.59% ليربح 27.22 نقطة ويصل إلى المستوى 4,619.02، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 13.57 نقطة ويصل إلى المستوى 3,237.93.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.33% ليربح 309.70 نقطة ويصل إلى المستوى 23,585.23، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.86% ليربح هو الأخر 19.81 نقطة ويصل إلى المستوى 2,327.89.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.28% ليخسر 32.62 نقطة ويصل إلى المستوى 11,709.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.55% ليخسر هو الأخر 92.36 نقطة ويصل إلى المستوى 5,859.70.