شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بصدد اختبار الحاجز- تحليل - 30-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل موجه صاعدة لحظية متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك اللحظية ليتقرب بذلك من مستوى 124.40 والذي يمثل بدوره مستوى عنق نموذج الرأس والكتفين الموضح بالرسم المرفق. ففي حال استمرار تذبذب السعر دون هذا الحاجز ومحاولة تجميعه للعزم السلبي الإضافي, فإن ذلك يدعونا للاستمرار بترجيح سيطرة المسار الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 122.30 وصولا نحو 120.85 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.40 و 122.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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