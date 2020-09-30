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الباوند مقابل الين يبحث عن العزم السلبي-تحليل - 30-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج إنهاء المسار التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاق سلبي دون الحاجز المستقر عند 136.70 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, لابد من التأكيد على أهمية تجميعه قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تجديد الضغط على مستوى 133.70 وبكسره لهذا العائق سيتمكن من الوصول نحو المحطات الإضافية والتي تبدأ من 131.80.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 133.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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