شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبحث عن العزم السلبي-تحليل - 30-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج إنهاء المسار التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاق سلبي دون الحاجز المستقر عند 136.70 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, لابد من التأكيد على أهمية تجميعه قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تجديد الضغط على مستوى 133.70 وبكسره لهذا العائق سيتمكن من الوصول نحو المحطات الإضافية والتي تبدأ من 131.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 133.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط