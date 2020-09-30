شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار سعر النحاس– تحليل -30-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أنه لا يزال مستقرا ضمن المسار الهابط والقائم على ثبات الحاجز الممتد نحو 3.0250, تعارض المؤشرات الرئيسية وتقديما للعزم الإيجابي يفسر استسلام السعر حاليا للتذبذب الجانبي لنبقى بانتظار تجميعه للعزم السلبي من جديد ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف بانجذابه نحو 2.8800 و 2.7600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0250 و 2.8800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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