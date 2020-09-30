شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK)يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 18 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 18٫60 ريال كمستوى أول ثم 19٫10ريال كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسايع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.85 وبين مستوى المقاومة هو 18.32 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد