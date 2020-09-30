شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالقابضة المعدنية تكشف عن اتصالات حكومية للموافقة لشركة النصر على استيراد الفحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك مساعى حثيثه من رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد السعداوى، مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لأنهاء مشكلة شركة النصر لصناعة الكوك والمتعلقة بموافقة البيئة لاستيراد الفحم وتصنيع فحم الكوك لتزويد شركة الحديد والصلب بنحو 400 طن من فحم الكوك يوميا.

وأضافت المصادر لـ ”الخليج 365”، أن شركة النصر لصناعة الكوك، هى الشركة الوحيدة فى مصر التي تعمل فى هذه الصناعة منذ سنوات، ولا تزال تعانى من تأخر صدور موافقة وزارة البيئة للتصريح لها بمزاوله عملها فى نفس المكان الذى تعمل فيه منذ سنوات.

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و‏أوضحت المصادر، أنه لا يتبقى فى الشركة إلا نحو 15.000 طن فقط من فحم الكوك، مما يستدعى سرعة الاستجابة الشركة حتى يتسنى لها استيراد الفحم الخام، وبالتالى تصنيع فحم الكوك لتزويد شركة الحديد والصلب.

وشددت المصادر على أن الشركة فى حالك تأخر صدور الموافقة ستلجأ إلى استخدام الغاز الطبيعي للحفاظ على أفران الشركة، لان توقف الأفران معناه انهيار هذه الأفران، لافتة إلى أن تحول الشركة من العنل بالفحم العمل بالغاز الطبيعى يحملها شهريا نحو 20 مليون جنيه من الغاز شهريا وهو ما لا يمكن للشركة تحمله خلال هذه الظروف الحالية.