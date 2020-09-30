شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر أرضية الدعم – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار مقابل الفرنك الانخفاض يوم أمس ليصل إلى الدعم المحوري 0.9192، حيث ارتكز عليه ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو 0.9305 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9192 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد