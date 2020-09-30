شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1٫304 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 1٫35 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما قد يضغط على السهم في الأجل القصير لاعادة اختبار مستوى الدعم 1٫15 ريال مستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫36 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.27 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط