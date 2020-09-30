شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية يناقش الخميس المقبل تأمين المخاطر المالية للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ندوة الكترونية بعنوان "تأمين المخاطر المالية للتصدير" عبر منصة ZOOM، وذلك يوم الخميس المقبل بمشاركة الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويدير الجلسة هانى عافية عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال المجلس، إن الندوة تستعرض خدمات التأمين التجارى للشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات، والتى تتضمن وثيقة الضمان (محلى وتصدير)، التمويل على قوه الوثيقة من البنوك، و إعادة التأمين على عمليات الاستيراد، و استرداد الديون الخارجية، و تقارير المعلومات.

وأوضح المجلس، أن تأمين حصيلة الصادرات هو أحد العناصر الهامة والفاعلة التى تتيح التوسع فى الفرص التجارية والتصديرية وتدعم التوجه إلى الاسواق الجديدة.



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وفى وقت سابق قال المهندس تميم الضوى مدير التسويق بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية وعضو المجلس، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تستعيد النمو الإيجابى بنهاية النصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار، محققة نسبة نمو إيجابى 2.2% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نحو 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية.

وأضاف، أن صادرات شهر يونيو 2020 بلغت قيمتها 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتى هذا التحسن الإيجابي ليعدل القيم السلبية التى تحققت خلال أشهر مارس وإبريل ومايو 2020.