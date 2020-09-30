شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالارتفاع – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الزحف نحو الأعلى ليستقر فوق المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 0.7190 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أهمية مراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما الصمود أمام الارتفاع الحالي سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 0.6964 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7060 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد