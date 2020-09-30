شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي قوي ليتكبّد خسائر ملحوظة يوم أمس، حيث كسر مستوى 42.17 وانخفض ليلامس مستوى 41.14 بشكل مباشر، ونلاحظ أن السعر يحاول كسر هذا المستوى، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً التوجه نحو القاع المسجّل مؤخراً عند 39.48 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم نشهد اندفاعاً صاعداً قوياً لاختراق مستوى 42.17 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.17

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط