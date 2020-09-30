شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخرج من النطاق الجانبي – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط دون مستوى 39.34 بعد الانخفاض الحاد الذي أشرنا إليه في تحديثنا الفني الأخير، وأجرى عملية إعادة اختبار لهذا المستوى الذي يتحول إلى مقاومة محورية بعد كسره مسبقاً وارتد هبوطاً من هناك، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر 38.80 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة لتستهدف مستويات 38.11 ثم 37.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 39.34 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 40.58 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط