شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 23.60 واستقر فوقه، ليتحرك داخل قناة لحظية صاعدة نتوقع أن تحمل السعر لزيارة مستوى 25.06 خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم.

الثبات فوق 23.60 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط من جديد، ليتجه نحو زيارة مستوى 22.13 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.20 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد