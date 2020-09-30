شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1901.00 ويستقر قربه، ويبدأ بتقديم إشارات ارتداد هابط محتمل، متأثراً بقوة المستوى المذكور، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة تأكيد أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1901.00 أو كسر الدعم 1890.00.
نشير إلى أن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1934.86، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو الدعم المحوري 1860.90 من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1915.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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