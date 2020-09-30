شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول تفعيل التركيبة الإيجابية – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مقاومة العلم المثلثي الصاعد لكنه يعود للتذبذب داخله، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف المحاولات الإيجابية ومن ثم الاندفاع نحو مستويات 1.3500 ثم 1.3612 كأهداف رئيسية تالية.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 1.3362 ثم 1.3330 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3330 والمقاومة 1.3470
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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