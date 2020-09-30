شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز المقاومة – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار مقابل الين خط المقاومة الذي يظهر بالصورة واستقر فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 106.44 بشكل رئيسي، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 105.55 سيوقف الارتفاع المتوقع ويدفع السعر لاختبار الدعم المحوري 105.20 في محاولة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 106.44

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد