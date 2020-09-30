الجنيه الإسترليني يرتكز على المتوسط المتحرك – تحليل - 30-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم جيدة أمام السعر، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف التداولات الإيجابية للتوجه نحو 1.3000 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق 1.2815، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه لاختبار مستوى 1.2705 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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