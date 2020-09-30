شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.1720 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ باختبار مستوى 1.1790 وتمتد لتذهب بعيداً إلى مناطق 1.2011 بعد تخطي المستوى السابق.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.1790 والارتداد هبوطاً لكسر 1.1720 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد