شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في ستة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ 20 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 0.6599 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6588، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6613، بينما حقق الأدنى له عند 0.6585.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 4.6% في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية اتساع التراجع إلى ما قيمته 28.5 مقابل 26.0 في آب/أغسطس.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.2 في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.9% في تموز/يوليو.

كما تتطلع الأسواق إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حيال فيروس كورونا والاقتصاد في منتدى افتراضي تستضيفه ويسكونسن للمصنعين والتجارة، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "المصارف ترتفع إلى مستوي التحدي" في الخدمات المصرفية المجتمعية في مؤتمر القرن الـ21 للأبحاث والسياسات.