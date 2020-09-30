شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك على خلفية وفاة امير الكويت، حيث اغلق عند مستوى 6020 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما يواجه المؤشر مستوى الدعم 5900 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,885 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,10 نقطة