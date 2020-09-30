شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9910نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10000 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 9700 نقطة مرة اخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,880 وبين مستوى المقاومة هو 9,987 نقطة