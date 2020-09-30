شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين خلال أيلول/سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.0 قي القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.9 مقابل 55.2 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.6.

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