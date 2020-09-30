شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص النمو الإنتاج الصناعي في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 8.7% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 13.3% مقابل 15.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 10.0%.

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