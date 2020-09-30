الارشيف / الاقتصاد

جياد (JIYAD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 40٫10 فلس، ليفقد بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من عمليات جني الأرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 35 ثم 29 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.4 بينما مستوى المقاومة هو 41.4 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جياد (JIYAD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا