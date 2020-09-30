شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 40٫10 فلس، ليفقد بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من عمليات جني الأرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 35 ثم 29 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 44 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.4 بينما مستوى المقاومة هو 41.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط