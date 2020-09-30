شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 363 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستويات قد تصل الى 350 فلس مرة أخرى ثم 330 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 380 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 352 بينما مستوى المقاومة هو 370 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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