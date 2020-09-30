شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني والمتوقع عند 32 فلس،والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ثم تراجع خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 29٫40 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.2 بينما مستوى المقاومة هو 30.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط