شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 60٫80 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 57٫50 فلس كمستوى أول ثم 52٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.7 بينما مستوى المقاومة هو 63.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط