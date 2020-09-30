الارشيف / الاقتصاد

مشاريع (KPROJ) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 30-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند مستوى 151 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اسابيع، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 147 فلس كمستوى أول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 160 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 148 بينما مستوى المقاومة هو 153 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاريع (KPROJ) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 30-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا