شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند مستوى 151 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اسابيع، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 147 فلس كمستوى أول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 160 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 148 بينما مستوى المقاومة هو 153 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط