شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 57٫80 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 52 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.3 بينما مستوى المقاومة هو 58.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط