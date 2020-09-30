شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 28٫10 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 29 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يعد مقاومة قوية قد تضغط على السهم في الأجل القصير قد تصل به لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.5 بينما مستوى المقاومة هو 30.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط