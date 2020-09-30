شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1٫177 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى1٫196 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫21 ريال، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫02 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫23 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط