شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 16٫60 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 16٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.47 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط