شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يقترب من متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 4٫255 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، نتوقع معها ان يشهد السهم تراجعا لمستويات قد تصل الى 4 ريال كمستوى أول ثم 3٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.16 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.35 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط