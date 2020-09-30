رواد 2030 يضع 5 معايير لاختيار عملاء أصحاب الشركات الناشئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشر عدد من المعلومات الخدمية والارشادية للمقبلين على مشروعات ريادة الأعمال، ووضع المشروع، 5 معايير لأى صاحب مشروع ناشئ لاختيار العملاء، إذ ليس جميع من يأتون إليك من المشترين على نفس الدرجة من الأهمية، كما أنك لا تستطيع استهداف كل العملاء الموجودين في السوق الذى تعمل فيه.



وترتبط معايير اختيار العملاء على نحو كبير بعملية الاستهداف Targeting، إلا أن هناك أيضًا مجموعة من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها فيهم كي يكونوا مناسبين لك، وحتى تستطيع جنى الربح من ورائهم.

تقدير عملك

حين تبحث عن عميل فلا بد أن يكون هذا العميل يقدر عملك ويثمنه عاليًا، ففى هذا الكثير من الفوائد والتي ليس أقلها بطبيعة الحال جعلك أنت نفسك سعيدًا، أى أنك تحصل على الرضا الشخصى إذا كان العميل الذى فعلت شيئًا من أجله قدره ذلك ومنحه القيمة التى يستحقها.

والعملاء السعداء يقولون أشياء جيدة عنك، وهذا بدوره يساعدك في بناء سمعتك، والتحدث عنك لدى العملاء المحتملين الآخرين، ناهيك عن أن التسويق الشفهى هو الأكثر فاعلية لأى عمل تجارى.



الدفع فى الوقت المحدد

إذا لم يدفع العملاء ما عليهم من أموالهم فى الوقت المحدد سوف يكون هذا مدعاة للإحباط، وسيؤثر ذلك فى عملك بالسلب، كما أن عدم الدفع فى الوقت المحدد يكلفك وقتًا لملاحقة أموالك، فى حين أنه من الأفضل قضاء الوقت فى أشياء أخرى لتنمية عملك.

وعدم الدفع يمنعك أيضًا من استخدام الأموال لإعادة الاستثمار أو وضع حساب تتراكم عليه الفائدة، والأسوأ أن العملاء الذين لا يدفعون فى الوقت المحدد يساهمون بشكل كبير فى إفلاس الشركات.

عدم الجدال حول الرسوم والأسعار

القليل من التفاوض لا يضر، طالما كان هذا من ضمن استراتيجياتك، خاصة إذا لم تكن الأسعار لديك ثابتة ولا تقبل التفاوض، والتفاوض من حق العميل، أما إذا حدث ذلك في كل مرة مع نفس العميل فقد تضطر إلى التساؤل عما إذا كان هذا العميل بعينه يستحق العناء.

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ومن شأن هذه الجدالات أن تستغرق الكثير من الوقت وتترك أثرًا سلبيًا في العلاقة بينك وبين العميل. والأهم من ذلك: هل يقدر هذا العميل ما تفعله من أجله؟ إذا كان يعتقد أن عملك يستحق المال المدفوع من أجله فلماذا الجدل حول الرسوم والأسعار؟!



الإحالات

هل يرسل عملاؤك عملاء آخرين جددًا إليك؟ إذا كانت هذه هي الحالة، فهذا يعني أن عميلك هو في الواقع مندوب مبيعاتك هناك.

تنطوي الإحالة الجيدة على قيمة كبيرة، والعميل الذى يرسل الإحالات في طريقك يستحق وزنه ذهبًا، لذلك هذا أمر مهم يجب أخذه في الاعتبار عند اختيار العملاء.

التكرار والتردد

مهما كان معيار تردد العميل عليك فمن المهم أن تكون أنت الخيار الأول بالنسبة له، وأن يكون دائم التعامل معك.

بطبيعة الحال هناك أعمال تتطلب تعاملًا لمرة واحدة وهناك أعمال أخرى تتطلب تعاملًا مرة واحدة في العام، فإذا كنت تدير فندقًا صغيرًا، فغالبًا ما يعنى ذلك تعامل العميل معك مرة واحدة فى العام، أو غالبًا ما يعنى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر خلال عطلات نهاية الأسبوع الوطنية.

ومهما يكن فلا بد أن تركز عند وضع معايير اختيار العملاء لمشروعك على العميل الدائم والمتكرر، ولهذه المعايير بشكل عام أهمية كبرى؛ فهي تساعدك في التوجه إلى العميل الأكثر فائدة لك، وتدفعك في خطوة لاحقة إلى الحفاظ على هؤلاء العملاء واستدامتهم.