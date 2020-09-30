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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب صالح هاشم سيد شريف الهاشمي رئيساً لمجلس الإدارة. وبحسب نتائج اجتماع المجلس الذي عقد الثلاثاء، تم انتخاب محمد عمير يوسف المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على استقالة عضو المجلس مبارك مطر الشامسي، وتعيين صالح هاشم سيد شريف الهاشمي.
* تناقش الجمعية العمومية لشركة «شعاع كابيتال»، 14 أكتوبر، إصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم، بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار (أو ما يعادله بالدرهم) ليتم إدراجها في سوق خارج الدولة. كما ستناقش الجمعية المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة كريستوفر وارد حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس 2021.
* يعقد مجلس إدارة «العالمية القابضة» اجتماعه، 4 أكتوبر المقبل، لانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل لجان المجلس حسب الأصول، ومناقشة أي أمور أخرى.
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