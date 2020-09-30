أسهم أوروبا تهبط بعد مكاسب.. والأنظار على مناظرة ترامب وبايدن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، حيث انخفضت قطاعات البنوك، والطاقة، والتأمين، في ظل تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ويرقب المستثمرون مناظرة انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن، والرئيس دونالد ترامب. وتجري الانتخابات بعد خمسة أسابيع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.5 في المئة، تماشياً مع تحركات طفيفة في شتى الأسواق العالمية التي تتابع أيضاً سير التقدم في المحادثات المتعلقة بتحفيز مالي أمريكي جديد.

وتخلت البنوك عن بعض مكاسب الجلسة السابقة البالغة 5.6 في المئة، في حين انخفضت القطاعات الحساسة للحالة الاقتصادية مثل التأمين والطاقة أكثر من 1.5 في المئة في ظل ارتفاع عدد وفيات «كوفيد-19» عالمياً، إلى أكثر من مليون، وفقاً لإحصاء من «رويترز».

لكن مستثمرين كثيرين ما زالوا يعولون على التحفيز المقدم من البنوك المركزية والحكومات لدعم الاقتصاد العالمي الذي تعصف به الأزمة الصحية.

وقال ميشيل مورجانتي، محلل الأسهم لدى جنرالي إنشورانس لإدارة الأصول: «موقفنا حيال الأسهم ما زال متفائلاً في المدى المتوسط، حتى لو تخللته عراقيل بسبب مخاطر مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضبابية المحيطة بالانتخابات الأمريكية. ونرى أن التعافي ما زال قائماً، وأن الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ستظل محبذة، ما سيساعد المناطق المقدرة بقيمة أقل، مثل أوروبا، بالمقارنة مع الولايات المتحدة».

(رويترز)