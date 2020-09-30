بدر العلماء: أبوظبي مساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة لصناعة الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة للاستثمار»، أن القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 التي تجمع كبار قادة القطاع على مستوى العالم افتراضياً؛ لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع تجسّد المكانة الريادية لإمارة أبوظبي في قطاعات صناعة الطيران والفضاء والدفاع.

وقال العلماء في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن إمارة أبوظبي توفر منصة فريدة؛ لمناقشة أثر وباء كورونا المستجد في قطاع صناعة الطيران العالمي، وطرق التعامل مع آثاره على سلاسل القيمة العالمية لهذا القطاع؛ حيث تتميز الإمارة بشركاتها الوطنية التي استطاعت أن تكرّس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران، كما أنها استفادت من الشراكات القوية التي تتمتع بها «مبادلة» مع كبرى شركات صناعة الطيران العالمية.

وأضاف: إن «مبادلة» تطبق توجهات دولة الإمارات في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذي مكنها من استمرار نشاطاتها ومواصلة عملياتها على الرغم من الظروف العالمية المحيطة؛ من جرّاء وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القمة العالمية لصناعة الطيران توفر فرصةً فريدة لكبار قادة القطاع؛ للاطلاع على تجربة الشركات الإماراتية الفريدة في التعامل السريع والمرن مع التحديات التي واجهت القطاع.

وأشار العلماء إلى أن قطاع صناعة الطيران في الإمارات جزء من صناعة عالمية واسعة النطاق ومترابطة بناء على حجم الشراكات والتعاون الذي يجمع بين أطرافها، مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى فيما تلعب مبادلة وشركات الطيران والفضاء التابعة لها مثل: «ستراتا وسند والياه سات» دوراً محورياً في جلسات القمة ومشاركة رؤيتها لقطاع حيوي مبني على الاستثمارات في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والكفاءات.

وانطلقت القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 عن بُعد بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم والذين يجتمعون افتراضياً؛ لمناقشة التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وتركز فعاليات القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار و«إيدج» على التحليلات والبيانات التي توضح كيفية تعافي صناعة الطيران وسبل عودة الانتعاش بشكل سريع إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي يتوجب العمل عليها؛ لدعم مسيرة التجديد في هذين القطاعين والتعرف إلى الآفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم اليوم. (وام)