شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالي الدين العام بالأردن 6.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% إلى 32.06 مليار دينار (45.2 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الثلاثاء أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بلغ 19.07 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.98 مليار دينار.

ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز)

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