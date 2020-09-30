شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية تضمن تمويلاً لـ«مصر للطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء إن وزارة المالية المصرية ستضمن تمويلاً طويل الأجل بثلاثة مليارات جنيه (191 مليون دولار) من البنك المركزي إلى الناقلة الوطنية مصر للطيران، بحسب قانون صادر عن الرئاسة.

أصدرت الرئاسة قانوناً آخر يسمح لوزارة المالية بضمان قرض حجمه مليار جنيه من البنك المركزي إلى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وفقاً لتقرير الوكالة الرسمية.

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