شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء طاقة مجموعة العشرين يؤكدون أهمية حزم التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أهمية حزم التحفيز؛ لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الشاملة، كما أكدوا التزامهم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفاعلة؛ للتغلب على جائحة كوفيد-19 وأقروا إجراءات المنتجين والمستهلكين؛ للعمل على استقرار أسواق الطاقة.

واختتم الوزراء اجتماعاً استمر ليومين، وقالوا: إنهم سيواصلون التعاون لتهيئة الظروف للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في الابتكار والعمالة الماهرة. (رويترز)

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