شكرا لقرائتكم خبر عن التباين يسيطر على أداء الأسهم.. والبنوك تصعد بـ «أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عاد التباين ليسيطر على مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة الثلاثاء، التي تخلت عن مكاسبها الطفيفة في المعاملات الصباحية، مع استقرار مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع هامشي بلغ 0.06%، بدعم من قطاع البنوك، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي في المنطقة الحمراء، بتراجع 0.37%، متأثراً بقطاع العقار.

ويسيطر الشراء الانتقائي على تداولات المستثمرين، ما دفع بأسهم شركات قيادية للارتفاع، مثل «دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«أرامكس»، وقابله تراجع واضح في أسهم شركات أخرى مثل «الإمارات دبي الوطني» و«الدار» و«إعمار»، ما خلق استقراراً متبايناً في المؤشرات العامة.

توجهات المستثمرين

وانعكس الهدوء على توجهات المستثمرين، حيث أظهرت بيانات التداول توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق أبوظبي بمحصلة بلغت 20 مليون درهم، فيما استقرت تعاملات المستثمرين في سوق دبي. وسجل الأفراد محصلة شرائية طفيفة بلغت 6 ملايين درهم، مقابل بيع مؤسسي هامشي.

وبلغت السيولة الكلية نحو 605 ملايين درهم، تركزت على أسهم في سوق أبوظبي وهي «أبوظبي الأول» 68.5 مليون درهم و«العالمية القابضة» 64 مليون درهم و«الدار» 48 مليون درهم و«اتصالات» 46.5 مليون درهم و«أبوظبي التجاري» 33.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي سيولة بنحو 341 مليوناً، بتداول 84 مليون سهم، بينما شهد سوق دبي بنحو 264.5 مليون درهم، بتداول 453.4 مليون سهم.

سوق دبي

Advertisements

ومال سوق دبي المالي للأحمر، متأثراً بضغوط من المؤشرات القطاعية، باستثناء النقل، حيث تراجع المؤشر العام للسوق 0.37%، بما يعادل 8.6 نقطة، ليغلق 2252.9 نقطة، بعدما فشل في التماسك في المنطقة الخضراء خلال الساعة الأولى من التداول ليتجه نزولاً حتى الإغلاق. وتباين أداء أسهم البنوك الرئيسية، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.23% إلى 4.32 درهم، بتداول 23.6 مليون درهم الذي دعم المؤشر، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.9% إلى 10.3 درهم، بتداول 10 ملايين درهم، مما ضغط على السوق نزولاً، كما انخفض «الإثمار» 4.9% إلى 0.366 درهم، بسيولة بلغت 13.8 مليون درهم، وكان السهم من بين الأنشط خلال الجلسات الماضية.

وانخفض قطاع العقار، وسط ضغوط من أسهم قيادية مثل «إعمار العقارية» الذي تراجع 0.7% إلى 2.81 درهم، بتداول 27 مليوناً، و«إعمار مولز» 2% إلى 1.47 درهم، و«الاتحاد العقارية» 1.33%، بينما ارتفع «أرابتك» 1.48% و«ديار» 0.35%.

وارتفع قطاع النقل وحيداً 3.55%، بدعم من «أرامكس» الذي ارتفع 5.5% إلى 4.2 درهم، بعدما تصدر تداولات السوق ب 36.2 مليون درهم، كما ارتفع «العربية للطيران» 0.9% إلى 1.12 درهم.

وفي قطاع الاتصالات، تراجع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة دو» 0.94%، ليغلق عند 5.23 درهم، بينما ارتفع سهم الإدراج المزدوج «آن ديجيتال سيرفيسيس» 1.7% إلى 0.176 درهم، بتداول 30.8 مليون درهم، ليتصدر الشركات الأكثر تداولاً من حيث الحجم في سوق دبي المالي. وغلب اللون الأحمر على إغلاقات قطاع الاستثمار، بتراجع الأسهم الرئيسية في القطاع، وخاصة سهم «سوق دبي المالي» 0.47% و«دبي للاستثمار» 0.87%، و«شعاع» 1.22%. وفي قطاع التأمين، تراجع «سلامة» هامشياً 0.11% إلى 0.859 درهم، وارتفع «دار التكافل» 2.12% إلى 9.6 درهم، واستقر «أمان» دون تغيير.

سوق أبوظبي

واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع طفيف بلغ 0.06%، بما يعادل 2.6 نقطة، ليغلق عند 4494.75 نقطة، بدعم من قطاع البنوك، وذلك رغم تراجع العقار والخدمات.

وارتفع البنوك 0.3%، مدفوعاً بأداء سهمين قيادين في السوق، بعدما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.36% إلى 11.18 درهم، متصدراً التداولات ب 68.5 مليون درهم، وارتفع «أبوظبي التجاري» 0.54% إلى 5.6 درهم، بتداول 33.45 مليون درهم. وارتفع الاستثمار والخدمات المالية 0.23%، مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.67% إلى 39.22 درهم، بتداول 63.8 مليون درهم، بينما تراجع «إشراق» 1.56%. واستقر سهم «اتصالات» عند 16.54 درهم، لكنه استقطب سيولة قوية بلغت 46.5 مليون درهم.

وتراجع العقار 1.37%، وسط تراجع «الدار» 1.48% إلى درهمين، بتداول 48 مليون درهم. وانخفض الطاقة 0.1%، متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 0.58% إلى 3.45 درهم، و«طاقة» 0.73%، بينما ارتفع «دانة غاز» 0.71% إلى 0.71 درهم.