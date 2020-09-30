شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الثلاثاء إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.
وأبلغ جوتيريس مناسبة رفيعة المستوى عبر الإنترنت أن على أعضاء صندوق النقد أن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلاً عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة.
وأضاف أنه ينبغي تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريس يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.