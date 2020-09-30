جوتيريس يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الثلاثاء إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوتيريس مناسبة رفيعة المستوى عبر الإنترنت أن على أعضاء صندوق النقد أن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلاً عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة.

وأضاف أنه ينبغي تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.

(رويترز)