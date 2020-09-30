الارشيف / الاقتصاد

جوتيريس يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الثلاثاء إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس .
وأبلغ جوتيريس مناسبة رفيعة المستوى عبر الإنترنت أن على أعضاء صندوق النقد أن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلاً عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة.
وأضاف أنه ينبغي تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.
(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريس يدعو لزيادة تمويل صندوق النقد لدعم الدول وسط الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا