شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تختتم تداولات الثلاثاء بالهبوط مع ترقب التطورات السياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ختمت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات، الثلاثاء، على تراجع مع ترقب التطورات السياسية.
وتراجعت أسهم السفر والترفيه بنحو 2.1% لتقود خسائر البورصات الأوروبية، في حين ارتفع قطاع المرافق العامة بنحو0.5%.
ويستعد المستثمرون لأول مناظرة رئاسية بين الرئيس دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي، جو بايدن، كما يراقبون أيضاً التقدم نحو حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة.
بالعودة إلى أوروبا، أشارت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال بعيدة بعض الشيء بعد استئناف المفاوضات، الاثنين، بشأن تنفيذ اتفاقية الانسحاب، والتي سعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى التراجع عنها.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.
وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.5% إلى 361.4 نقطة، كما انخفض «فوتسي» البريطاني بنسبة مماثلة إلى 5897.5 نقطة، وهبط المؤشر الألماني «داكس» بنسبة 0.3% إلى 12825.8 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 4832.07 نقطة.
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