شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول في ظل تحسن نظرتهم حيال سوق العمل.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 101.8 هذا الشهر، من 86.3 في أغسطس/ آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 89.5 في سبتمبر/ أيلول. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتعاش ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.