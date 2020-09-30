شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 5% مع تنامي إصابات فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط 5% إلى أدنى مستوياتها في أسبوع الثلاثاء بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تنامياً في إصابات فيروس كورونا المستجد وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني دولارين بما يعادل 4.8% إلى 40.4 دولار للبرميل، ونزل عقد ديسمبر/ كانون الأول الأنشط 5.3% إلى 41.85 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارين أو 5.3% ليسجل 38.29 دولار للبرميل.

توفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وقال كريج إيرلام، كبير المحللين في أواندا، «تطورات كوفيد مبعث خطر كبير على أسعار الخام». (رويترز)

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