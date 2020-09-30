الإمارات تضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطيران والفضاء

اختتمت جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية لصناعة الطيران 2020، التي نظمت عن بعد، حيث شهدت مشاركة واسعة من قادة القطاع على مستوى العالم. وشهد اليوم الثاني عقد سلسلة من الجلسات الهامة المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع.

قال د. خالد الهاشمي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: «لقد شهدنا تعاونًا كبيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع الفضاء والعمل على مشاريع مشتركة في مجال البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات والكيانات. وشهدت دولة الإمارات ضخ استثمارات ضخمة لترسيخ مكانتها الرائدة في العالم العربي، و يجب أن تكون هناك خارطة طريق للمستثمرين من أجل توضيح الأعمال المستدامة في قطاع الفضاء».

وقال طلال القيسي، نائب الرئيس - برنامج الفضاء والمشاريع الخاصة، مجموعة 42: «إن من القضايا الرئيسية التي تهتم بها القمة هي التأكيد على أهمية الإنفاق على الفضاء من الحكومات، وانني فخور جدًا بأنه في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن لدينا قانون الفضاء، ولدينا إطار تنظيمي للفضاء من السياسات والاستراتيجيات التي تتسم بطموح شديد ولديها نوع من التوجه المستقبلي مع أنشطة معينة توفر الثقة التي يحتاجها المستثمرون والشركات.

وذكر القيسي ان هناك ضرورة إلى المزيد من الخبراء في مجال الفضاء الذين يمكنهم مساعدة القطاع الخاص على التوجه للاستثمار في بعض هذه المشاريع من أجل تشغيل برامج مستدامة بفعالية ومن خلال الاستفادة من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين».

وقال عدنان الريس مدير اول ادارة الاستشعار في مركز محمد بن راشد للفضاء: «لدى دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج مستدام، ويتكون برنامج الفضاء الوطني من القمر الصناعي لبرنامج محلي لرحلات الفضاء البشرية واستكشاف المزيد من الأمور المتعلقة به وأيضًا المتابعة طويلة المدى له، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة هو وجود خطة واضحة تحدد جميع الفرص بالإضافة إلى توحيد جميع السياسات، ونحن بحاجة إلى العمل على تطوير هذا الملخص للتأكد من أنه يمكننا القيام بالكثير من أنظمة الفضاء والتعامل مع التقدم التكنولوجي».

وأضاف الريس: «في عام 2006، ركزنا في البداية على تطوير القدرات المحلية حيث نواصل المهارات المحلية والمواهب، وقد أسسنا هذا الأساس القوي للمهندسين وأنظمة الفضاء المتقدمة. سمح لنا هذا بالتوسع دوليًا في مشاريع أكبر».