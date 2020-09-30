«إل في إم إتش» تتهم «تيفاني» بسوء الإدارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ عملاق السلع الفاخرة «إل في إم إتش» هجوماً مضاداً أمام القضاء الأمريكي على «تيفاني»، متقدّماً بشكوى يبرّر فيها قراره عدم شراء صانع المجوهرات بسبب ما اعتبره سوء إدارة في أعمال الأخير خلال الأزمة من جهة، ونزولاً عند طلب الحكومة الفرنسية من جهة أخرى.

وجاء في بيان أكّدت فيه المجموعة الفرنسية معلومات سبق أن تداولتها محطّة «بلومبيرج» أن «ال في ام اتش قدّمت خلاصاتها إلى محكمة العدل في ديلاوير»، وأضاف البيان أن «المجموعة واثقة بقدرتها على إثبات أن الشروط الواجبة لإنجاز عملية الاستحواذ لم تتوفّر وألّا أساس لحجج تيفاني الزائفة».

واعتبرت المجموعة الفرنسية أن «الجائحة التي لها آثار كارثية وطويلة الأمد على تيفاني تشكّل من دون أدنى شكّ ظرفا غير مؤات بتاتاً لإنجاز الصفقة».

واتّهمت الماركة الأمريكية بتوزيع عائدات عالية في وقت كانت سيولتها تتقلّص وكانت تتكبّد الخسائر.

وكانت «ال في ام اتش» قد أعلنت في مطلع أيلول/سبتمبر أنه لم يعد في وسعها إنجاز صفقة شراء «تيفاني» في مقابل 16,2 مليار دولار كما كان متّفقاً عليه، لأسباب متعددة منها رسالة من وزير الخارجية الفرنسي طُلب فيها منها تأجيل العملية في ظلّ الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة. وسرعان ما ردّت «تيفاني» متهمة «ال في ام اتش» أمام محكمة في ديلاوير بالمماطلة في الإجراءات النظامية للتنصّل من الإيفاء بتعهّداته وخفض سعر الشراء.

ولم تخف المجموعة الفرنسية نيّتها الاحتكام إلى القضاء الأمريكي لفضّ هذا النزاع. ورفعت شكواها الاثنين إلى محكمة في ديلاوير.

وحدّد القضاء الأمريكي الخامس من كانون الثاني/يناير 2021 موعداً لانطلاق المحاكمة لكن مع حضّ الطرفين على استئناف الحوار. (أ.ف.ب)