استبعاد تقديم عروض من «روسنفت» و«أرامكو» لشراء «بهارات بتروليوم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن من المستبعد أن تتقدم شركتا النفط العملاقتان روسنفت، وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية بسبب تدني أسعار النفط، والطلب الضعيف على الوقود.

وكانت روسنفت الروسية أبدت اهتماماً بشراء حصة الحكومة الهندية البالغة 53.29 في المئة في بهارات بتروليوم عندما زار الرئيس التنفيذي إيجور ستشين، نيودلهي في فبراير/ شباط، في حين قال وزير التجارة الهندي إن أرامكو متحمسة لفرصة شراء حصة.

لكن مصدراً في روسنفت قال إن الشركة لن تشتري بهارات بترولويوم. وقال مصدر آخر إن روسنفت لن تكون مهتمة إلا بنشاط الشركة الهندية في مجال التسويق الذي يتكون من مستودعات وقود، وأكثر من 16 ألفاً و800 محطة بنزين. وقال «لكي يحدث هذا، ينبغي أن تبيع الهند بهارات بتروليوم على أجزاء».

وتطمح الحكومة الهندية لجمع ثمانية إلى عشرة مليارات دولار من بيع حصتها في بهارات بتروليوم، في وقت تشتد في حاجاتها إلى مصادر لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، وسد عجز مالي تجاوز بالفعل المستهدف. لكن سهم الشركة هوى نحو 30 في المئة على مدى العام المنصرم ليسجل نحو 386 روبية في تداولات، الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع على تفكير شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو «الوقت غير مناسب للاستثمار في التكرير... الطلب سيكون على تحويل النفط إلى كيماويات، وليس على المنتجات التقليدية».

وبحسب وثيقة لوزارة النفط الهندية، بحثت الحكومة السعودية خصخصة بهارات بتروليوم مع مسؤول بوزارة النفط في يوليو/ تموز.

لكن مصدراً ثانياً مطلعاً أيضا على توجهات أرامكو قال إنه بعد إبداء اهتمام أولي فإن الشركة لم تقدم عرضاً رسمياً رغم تمديد المهلة شهرين إلى 30 سبتمبر/ أيلول.

وقال مصدر ثالث إن أرامكو أوقفت معظم خططها الاستثمارية في الهند بسبب انهيار سعر النفط، مستبعداً أن تقدم عرضاً لشراء بهارات.

وقال مصدر رابع مطلع على تفكير أرامكو «الهند لن تحصل على السعر المستحق من بيع حصتها في بهارات بتروليوم في ظل المناخ الحالي».

وقالت المصادر إنه لا روسنفت، ولا أرامكو، ترى قيمة كبيرة في نشاط التكرير نظراً لأن الحكومة في ولاية كيرالا الهندية، حيث توجد أضخم مصافي بهارات برتوليوم، قد تحاول إفشال عملية الخصخصة قضائياً، في حين أن المصفاتين الأخريين للشركة تقعان داخل مدن، ما لا يتيح مجالاً كبيراً للتطوير والتوسعة.

ولم ترد أرامكو، ولا روسنفت، حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة المالية الهندية هي الأخرى على طلب مماثل. (رويترز)