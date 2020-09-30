830 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الثلاثاء، أكثر من 830 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 285 مبايعة بقيمة 557.88 مليون درهم منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 193.47 مليون درهم و249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 364.4 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 211.63 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 180.89 مليون درهم و29 رهن فلل وشقق بقيمة 30.75 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة محيصنة الرابعة بقيمة 117 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 61.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 10 ملايين درهم. (وام)